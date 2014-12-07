原始蝙蝠车 13.7万美元落槌

哈通社阿斯塔纳12月7日电，据香港中央社消息，1辆原始蝙蝠车今天拍得13 .7万美元，成绩仅达另1辆专为1960年代电视影集打造版本去年拍卖所得的一小部分。

路透社报导，根据经手这起买卖的达拉斯传统拍卖公司，这辆1963年汽车彷造DC漫画超级英雄蝙蝠侠流线型黑色代步工具，被人遗忘数十载后，今天首次站上拍卖会场。目前没有买家的资讯。

这辆车出自蝙蝠侠粉丝罗宾逊之手，他花费3年时间改造1956年出厂的奥斯摩比88汽车，以324火箭引擎作为1940年代至1950年代蝙蝠侠漫画中所呈现的单翼车辆。他1963年完工。

罗宾逊完成这辆蝙蝠车后，巴利斯才开始替美国广播公司电视影集"蝙蝠侠"打造蝙蝠车。影集播出3季，于1968年下档，而巴利斯版的蝙蝠车2013年1月在拍卖会场以420万美元价格落槌。

电视影集的成功让罗宾逊版蝙蝠车跟着水涨船高，DC漫画经营者跟罗宾逊租车，将它挂上蝙蝠车车牌在美东巡迴。

后来，电视影集制作单位打造多辆复刻版蝙蝠车，罗宾逊版本就物归原主，罗宾逊几年后转卖脱手。

传统拍卖公司说，直到2008年，才有人在新罕布什尔州发现生了锈的罗宾逊版蝙蝠车。