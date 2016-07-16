土耳其政变：官方称政变企图被挫败 130人被捕

哈通社阿斯塔纳7月16日电 综合外媒消息，土耳其今日凌晨发生政变危机。尽管起初土耳其总理称挫败叛乱，但军方此后通过国家电视台声明称，已推翻政府，全国戒严。土耳其总理随后表示，政变企图是由军队内的小团体发动，叛乱分子背后有恐怖分子支持。

土耳其军队星期五说，他们已经取得了土耳其的政权。但土耳其总统埃尔多安说，这一企图必将失败。

埃尔多安总统星期五在一个未知的地点与当地电视台进行了一场视频采访，他敦促土耳其人民走上街头，抗议军队的行径。他说，这一行动幕后的人与现居美国的伊斯兰教士法土拉·葛兰有联系。

葛兰曾经是经民主选举当选的埃尔多安的盟友，他在看来是一场权力斗争中指责埃尔多安是腐败总统。

西方情报与军事官员正在密切注视北约成员国土耳其的局势发展。在抗击伊斯兰国恐怖分子的战争中，土耳其是美国的盟国，美国还寻求土耳其支持旨在推翻阿萨德总统的叙利亚温和反对派。

土耳其的局势瞬息万变，有关详情正在不断传出。不过土耳其军方通过电视台发布了一条电邮声明说，为了保卫民主，维护人权，他们已经"完全控制了"政府。

土耳其总理耶伊尔德勒姆对私营的NTV电视台说，有一队人冲进主要电视台TRT，强迫主持人读一份声明，声明称已经实施戒严。

他对NTV电视台说说： "民选的政府仍在执政。这个政府只有在人民让它下台时才会下台。"

在伊斯坦布尔，大批人群聚集在包括塔克西姆广场在内的街道上。他们挥舞旗帜，呼喊支持埃尔多安的口号。：

最新消息：

土耳其总理：安卡拉和伊斯坦布尔的叛变军队依然在空中开火；军方的大部分高级控制权现已集中到政府军队手中；直升机已经出发前去对抗叛变空军；迄今已有130人被捕；叛军毫不犹豫地对平民开火。







