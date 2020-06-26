哈境内新冠无症状感染者总数达13560人

哈通社/努尔苏丹/6月26日 – 昨日哈国新增新冠病毒无症状感染者883人。

根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月26日，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达 13560 人，其中25日单日 新增883 人。

各地区无症状感染者数量（新增）如下：

努尔苏丹市 - 1283 (+37)

阿拉木图市 - 1412 (+35)

奇姆肯特市 - 1157 (+44)

阿克莫拉州 - 428 (+49)

阿克托别州 - 460 (+27)

阿拉木图州 - 973 (+88)

阿特劳州 - 1732 (+83)

东哈州 - 452 (+46)

江布尔州 - 478 (+39)

西哈州 - 838 (+16)

卡拉干达州 - 1839 (+120)

库斯塔奈州 - 337 (+47)

克孜勒奥尔达州 - 416 (+56)

曼格斯套州 - 428 (+53)

巴甫洛达尔州 - 196 (+21)

北哈州 - 480 (+55)

突厥斯坦州 - 651 (+67)

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

【编译：木合塔尔·木拉提】