今年共有1378名同胞归国并在北方定居

哈通社/努尔苏丹/2月7日 – 哈萨克斯坦政府今年为1378名归国同胞发放了指定区域定向补助。

其中，500人选择定居在巴甫洛达尔州，350人选择定居在库斯塔奈州，258人选择在阿克莫拉州定居，150人选择定居在东哈州，120人选择在北哈州定居。

今年分配的定向补助名额与去年相比有所减少。去年分配的名额是2031人。

为了提升北方人口稀少地区的定居者人数，政府在2016年2月18日，通过了关于为移民同胞和国内其他地区居民提供的指定区域定向补助政策。

所有愿意根据这一政策，前往指定的北方地区定居的同胞，将获得资金和物质支持。每一名家庭成员可获得35倍按月计算指数（92800坚戈）的一次性迁居补助金，以及为期12个月的日常开支补助金，用于支付房屋租赁和水电等费用开支（名家庭成员15~30倍按月计算指数（3.61万~7.22万坚戈）。

国家信任会议成员阿吾特·穆黑别克认为，为归国的哈萨克同胞提供定向补助的做法是值得提倡的政策，但具体细节和执行过程仍有需要完善的地方。

根据劳动和社会保障部的信息，去年共有17661名境外哈萨克族选择回归历史祖国。

他们都获得了«同胞»身份。

自独立以来，全球各地累计有1 057 280哈萨克族人回归历史祖国。

【编译：木合塔尔·木拉提】