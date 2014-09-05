在曼格斯套州丢失的放射性金属铯137隶属于“哈萨克斯坦工业地质物理”股份公司

哈通社阿克套9月5日电，曼格斯套州紧急情况厅4日就放射性金属铯丢失事件召开新闻发布会。哈通社记者从新闻发布会获悉，所丢失的载有放射性金属铯137的货柜隶属于"哈萨克斯坦工业地质物理"股份公司。

州紧急情况厅副厅长哈志姆罕•霍斯帕耶夫说，货车上共有3个载有放射性金属铯137的货柜，其中2个已经安全运抵目的地，而另一个在运输途中，在曼格斯套州境内丢失。这三个货柜隶属于"哈萨克斯坦工业地质物理"股份公司。根据该公司消息，货柜是在赛伊沃帖斯和舍特佩两地之间丢失的。但在搜寻该路段时并未找到该货柜，当时货车上除了司机还另有2名保安人员。有关部门就此事件已展开全面调查。国家安全委员会也已介入调查。

据介绍，为找回丢失的放射性金属铯137，有关部门已公布150万坚戈的悬赏令，并提醒民众如果有人发现这种货柜，千万不要将其打开。

据悉，载有50至60公斤放射性金属铯137的货柜丢失事件发生在8月28日，但有关方30日才向紧急情况部门通报了情况。 铯-137可以用于医疗用途，但同时也是核爆炸和核反应之后的一种副产品。人接触这种物质可能导致严重烧伤甚至死亡。