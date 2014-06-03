塔利班领导人奥马尔藏匿13年后突然“发声”

哈通社阿斯塔纳电，据新京报消息，奥马尔在2001年阿富汗战争后不知所踪，从未公开露面或发表演讲。此次发表声明也实属罕见。

奥马尔在声明中说，"我向整个阿富汗......表示由衷祝贺"。他还感谢卡塔尔政府居中调解，最终促成此次换囚。 媒体1日披露，塔利班武装认为伯格达尔是一名价值很高的人质，对他予以"优待"。伯格达尔在2009年被俘后，曾被多次转移关押，最终被囚禁在巴基斯坦北瓦济里斯坦部落地区。 与塔利班存在关联的极端组织"哈卡尼网络"一名巴基斯坦籍指挥官1日对媒体披露，伯格达尔在囚禁期间与看押人员接触，尝试适应新的生活，但同时也坚持原有生活方式。"他喜欢喝阿富汗绿茶。他一天要喝很多绿茶，其中很多是他自己制作的，"这名指挥官在电话中告诉记者。 随着与看押人员相处日久，伯格达尔已经熟练掌握了当地语言普什图语和达利语。但与看押人员普遍嗜食肉类不同，这名指挥官称，伯格达尔"喜欢吃蔬菜，每周只吃一次或两次肉"。 换囚引发美国内批评 目前，美国政府与塔利班武装换囚的做法已经在国内触发巨大争议。以共和党为首的多名国会议员认为，换囚做法不仅可能提升塔利班的实力，还将让全球恐怖组织更加意识到俘虏美军士兵的价值。 美国国防部长哈格尔1日辩解说，情报显示，伯格达尔健康状况出现恶化，因此，美国需要尽快将他营救出来。 "我们掌握的情报显示，伯格达尔中士的安全和健康都面临危险。我们认为......我们需要把他从那里弄出来，拯救他的生命，"哈格尔在接受媒体采访时说。 哈格尔称，这次行动的一些细节是军事机密，不会对外公布，"幸运的是，（行动）没费一枪一弹"。 比拉登会躲的奥马尔 2001年9•11事件后，奥马尔与拉登被美国政府同等通缉，作为庇护拉登的塔利班最高领袖，奥马尔的悬赏金是1000万美元。2011年，拉登在藏匿10年后最终被击毙，但奥马尔至今不知所踪。 奥马尔是塔利班的创建者，上世纪末带领塔利班夺取阿富汗政权后一度是阿富汗最高领导人（1996年至2001年），但他在当政期间几乎不与外界接触，从来没有官方照片，更别说出现在电视镜头中，有关他的相貌特征也很少有人知晓。 2001年，美军发动阿富汗战争推翻塔利班政权后，奥马尔与拉登一起逃往山区。他据信是塔利班在此后十余年间与美军及北约军作战的幕后总指挥。因为在当政阿富汗期间庇护拉登及"基地"成员，奥马尔成为美国头号通缉犯。 奥马尔与拉登关系十分亲密，两人不仅理念相同，还有"特殊"的亲戚关系。一名拉登传记的作家称，1998年，奥马尔娶了拉登的大女儿为妻，而拉登后来又娶了第四任妻子，据传正是奥马尔的女儿。