兰帕德正式宣布离开切尔西 13年蓝军生涯宣告结束

哈通社阿斯塔纳电，据环球新闻在线消息，北京时间6月3日凌晨，据多家英格兰媒体证实，近日来深陷离队传闻的兰帕德通过经纪人确认，自己将在今夏合同到期后正式告别切尔西，离开这支他效力了13年的球队，而他并没有透露自己下一步的打算。

根据之前的报道，他有可能加盟美国职业大联盟新军纽约FC，后者刚刚签下了西班牙国脚比利亚。

35岁的兰帕德在2001年以1100万英镑的身价从西汉姆加盟切尔西，迄今为止他为球队出场649次打进211球，2012-13赛季，兰帕德在对阵维拉的英超联赛中梅开二度，帮助切尔西2-1逆转击败对手，而在那场比赛中他的进球数也超过了切尔西传奇前锋坦布林，成为切尔西的队史最佳射手。 兰帕德见证了并创造了切尔西许多历史性时刻，2004-05赛季客场对阵博尔顿的比赛中，兰帕德梅开二度帮助切尔西2-0击败对手，提前三轮夺下英超冠军，这是球队50年来首个顶级联赛冠军；2007-08赛季欧冠半决赛第二回合，兰帕德罚进关键点球帮助切尔西队史首次杀入欧冠决赛，兰帕德双手指天告慰亡母的画面让人记忆犹新；2011-12赛季欧冠决赛，切尔西与拜仁进入点球大战。第三个登场的兰帕德罚进点球，稳定住了局势，并最终随队捧起了队史首个欧冠冠军。 在切尔西的13年生涯中，兰帕德获得了3次英超冠军(2005、2006、2010)、4次足总杯冠军(2007、2009、2010、2012)、2次联赛杯冠军(2005、2007)、2次社区盾冠军(2005，2009)、1次欧冠冠军(2012)、1次欧联杯冠军(2013)，三次获得切尔西年度最佳球员(2004、2005、2009)，2005年在世界足球先生和金球奖的评比中都获得了第二名，两次荣膺英超赛季最佳球员(2005、2006)，两次获得英格兰足球先生(2004、2005)，2005年当选记者协会年度最佳球员，2008年当选欧足联最佳中场。 据BBC报道，兰帕德目前有16支其他球队的报价，但他有可能会选择退役。目前他正随英格兰备战今夏的巴西世界杯。切尔西计划为兰帕德安排一场告别赛，对手是博尔顿。