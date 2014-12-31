意大利失火游轮死亡人数增至13人 船上实载人数成谜

哈通社阿斯塔纳12月31日电，据中新网援引"中央社"报道，意大利渡轮"诺曼大西洋号"(Norman Atlantic)失火事件，死亡人数已增至13人。同时，由于没有人能肯定渡轮起火时船上到底有多少人，意大利检方推测船上将发现更多尸体。

意大利巴利地区检察官伏尔佩(Giuseppe Volpe)在29日立案，调查这次事件的刑事责任，包括过失致死等罪名，船东维森丁和坚守到最后的船长贾柯马奇都是调查对象。 如果火烧船是场悲剧，乘客人数则是罗生门。这艘渡轮在亚得里亚海发生的悲剧除了船上安全系统的问题外，乘客名单的正确性也完全不可靠。 伏尔佩30日在记者会上表示，目前掌握的数据是船上共有499人，可是还有不少躲藏在船舱底部的偷渡客，他担忧，船只的残骸中还有尚未被发现的死者。另有179人不知去向，可能是搭上其他救援船只后前往希腊。 伏尔佩说，获救者当中有许多偷渡者，这代表其他人"可能"已葬身火窟。 起火后船只不受控制随波飘往阿尔巴尼亚海域，因为风浪过大，意大利派出的救援船只无法顺利将诺曼大西洋号抛锚固定，结果是阿尔巴尼亚的拖轮顺利稳住火烧船，但两名阿尔巴尼亚船员却被船缆击中而死亡。 伏尔佩表示，阿尔巴尼亚接受国际仲裁结果，由意大利进行司法调查。若天候许可，将在24小时内将诺曼大西洋号拖往南义的布尔底希(Brindisi)港口。 他也提醒，意大利海军表示，看到有接受船东指派的阿尔巴尼亚拖轮在诺曼大西洋号附近活动，希望阿尔巴尼亚政府协助遏止，以免影响调查。