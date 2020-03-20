突厥斯坦州：投资商向中国出口首批13吨驼奶粉

哈通社/突厥斯坦/3月20日--突厥斯坦州的驼奶粉出口潜力正在得到增长。

2018年，哈萨克斯坦和中国之间签署的合作备忘录工业和创新发展计划框架下，“金骆驼 ” （Golden Camel）公司实现了价值约69亿坚戈的“骆驼奶加工厂 ” 投资项目。

该工厂的生产能力为每天加工100吨骆驼奶。

目前，根据与20个农场的合同，该工厂每天通过5个收集点接收5吨骆驼奶。 骆驼奶的成本价约1000坚戈。

这在很大程度上引起了该领域的农场和潜在合作商的兴趣。

在突厥斯坦州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫的直接领导下，突厥斯坦州制定并通过骆驼养殖业发展2020-2022年计划。通过实施该计划，骆驼奶加工厂可将生产力提高15%。

“简单物品经济”框架下，政府为骆驼养殖发展业提供年利率6%的贷款，项目的投资回收期为8-9个月。

同时，公司正在落实“建造可容纳1000头的母骆驼综合体 ” 项目。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫访华期间，两国有关部门签署关于哈畜产品、乳制品和羊毛原料输华检验检疫要求的议定书，为哈上述商品出口中国创造了条件。

近期，“金骆驼 ” （ Golden Camel）公司向中国出口了首批13吨驼奶粉。

总的来说，该州的骆驼养殖业发展计划正在得到有效执行。

【编译：阿依波塔】