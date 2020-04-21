仅用13天 努尔苏丹市模块化传染病医院建成并投入使用

哈通社/努尔苏丹/4月21日 – 努尔苏丹市新建传染病专科医院完成全部施工任务，已交付使用。

据新冠疫情应对工作应急指挥部消息，该模块化的传染病专科医院，由哈萨克斯坦BI建筑工程公司负责施工建造，占地接近1万平方米的医院主体工程采用快速组装建筑材料，从开始建设至交付使用总计仅用了13天的时间。

医院总计200个床位，将专门用于收治新冠肺炎（COVID-19）确诊病患。

根据相关的要求，医院的每间病房都配备有单独的卫生间和其他必须设施。

同时，为保障医护人员的安全和防止病毒的传播，每间病房都配有空气净化器。

据此前报道，国家紧急状态委员会4月3日通过决议，批准在我国3大直辖市新建专门收治新冠肺炎确诊患者的传染病医院。

4月5日，努尔苏丹市传染病专科医院开始动工。

奇姆肯特市和阿拉木图市也在建设相同标准的医院。

三座医院的总投资金额为148亿坚戈，其中努尔苏丹和阿拉木图的医院花费55亿坚戈，奇姆肯特市的医院花费38亿坚戈。

共有1300多名工人参与了首都医院的施工建设。该项目所有建筑材料、工程设备等均使用国产产品，包括建成后安装的病床等也是在阿拉木图生产的。

项目从立项设计至施工的所有工作都由哈萨克斯坦本土企业和专业人员自主完成。

目前首都新建传染病专科医院医院的所有工程，包括周边绿化带的铺设和与医院相连接的公路的建设等附带工程也已完工。 医院已经交付医疗部门使用。

根据BI公司的通告，阿拉木图的医院建设项目也已接近完工，该病院将拥有280个床位。

值得一提的是，上述三座模块化医院的设计使用寿命接近10年，也就是说，即便疫情结束，这三家医院也不会立即拆除。

【编译：木合塔尔·木拉提】