14票赞成1票反对 安理会因美国行使否决权未能通过有关耶路撒冷地位问题决议草案

哈通社/阿斯塔纳/12月19日 -- 安理会12月18日中午举行会议，就埃及提议的一份决议草案进行表决，这份草案重申了安理会在耶路撒冷地位问题上的一贯立场，并要求所有国家都不要向耶路撒冷派驻大使馆。

据悉，决议草案回顾了过去半个多世纪当中安理会有关耶路撒冷问题的多项决议， 并重申耶路撒冷的地位是一个只能通过以色列和巴勒斯坦双方谈判解决的最终地位问题。



安理会15个成员国中，除美国投票反对外，其余14个成员国均投下了赞成票。



这是自特朗普上任以来，美国首次在安理会行使否决权。决议草案因此没有获得通过。



美国常驻联合国代表黑利大使在投票后严厉批评投票结果。



她表示，此次投票结果对美国"是一种侮辱，不会被忘记......联合国安理会在阿-以问题上成事不足败事有余"。



美国总统特朗普本月承认耶路撒冷为以色列首都，并启动将美国驻以色列大使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷的程序。



欧盟、阿拉伯国家都对这一决定表示反对。



哈萨克斯坦外交部7日发表声明，强调哈萨克斯坦赞成保持耶路撒冷现有地位，重申支持在国际法、联合国大会和安理会181号（1947）、242号（1967）、338号（1973）和2334号（2016）决议，以及2002年的阿拉伯和平倡议基础上的巴以调解。并呼吁各方保持克制，支持联合国通过的调解巴勒斯坦-以色列关系的决议。



土耳其则于日前宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦首都。



耶路撒冷是犹太教、基督教和伊斯兰教三大宗教的圣地。在1948年的阿拉伯 - 以色列战争中，以色列占据了西耶路撒冷。在1967年的六日战争中，以色列又从约旦手中占领了东耶路撒冷。



1980年，以色列通过基本法，将耶路撒冷确认为该国"永久的和不可分割的首都"。



安理会在1980年通过了第478号决议，不承认以色列的这一基本法，并要求"那些在耶路撒冷设立外交使团的国家将使团撤出这一圣城"。



因此，国际社会并不承认耶路撒冷是以色列的首都，在美国总统特朗普12月8日宣布向耶路撒冷迁移美国大使馆之前，各国都将使馆设在特拉维夫。



【编辑：木合塔尔·木拉提】