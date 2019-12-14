新西兰火山喷发14人死：确认遇难者身份 搜寻2名失踪者

哈通社/努尔苏丹/12月14日 —— 据中新网报道，新西兰怀特岛日前发生火山喷发，目前已确认造成14人死亡，2人失踪，另有数十人受伤。14日，怀特岛海滩的警戒线已被取消，警方和海军今天继续搜寻另外2名失踪者。

当地时间9日下午，新西兰怀特岛突发火山喷发，事发时有47人在岛上观光游览。新西兰警方13日称，搜寻队当天找回6具遇难者遗体，加上此前遇难的8人，确认怀特岛火山喷发已造成14人死亡。

此外，此次火山喷发还造成2人失踪、数十人受伤。失踪2人恐已罹难，28名伤员在医院接受治疗。

在13日下午的新闻发布会上，警察局长迈克·布什说，失踪的两名遇难者中，至少有一人可能在岛周围的水中，并且已经部署了潜水小队。新西兰总理杰辛达·阿德恩也表示，当局认为有责任找回怀特岛火山喷发遇难者的遗体。

14日，一个警方和海军潜水小队将继续搜寻两名失踪者的遗体。

此外，怀特岛海滩的安全警戒线已经取消。有关方面也将对寻获的遇难者遗体进行尸检，确认受害者的身份。

警方表示，这是一个漫长而复杂的过程，他们正在尽快将遗体送还给家人。