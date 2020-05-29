去年哈国有14万对新人登记结婚 同期有6万对离婚

哈通社/努尔苏丹/5月29日 – 2019年哈萨克斯坦结婚登记数为13.95万对，离婚登记数为5.98万对。

据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会消息，2019年全国结婚登记数量同比上升1.2%，总数为13.95万对。其中，70.4%的婚姻（9.82万对）是在城市中登记完成的，29.6%的婚姻登记在农村地区（4.13万对）。

新增婚姻中，84.2%为单一民族内部婚姻，15.8%为跨民族通婚。

新增婚姻中，首次结婚的男性占总数的81.8%。女性占83.6%。

结婚登记数量最多的地区是努尔苏丹市，最少的是北哈州。

2019年新登记结婚者的平均年龄为：男性——27.6岁，女性——25岁。

新登记结婚的女性中，42.9%的人年龄在20~24岁，35.6%的男性年龄在25~29岁。

2019年哈萨克斯坦离婚登记数量同比增长9.1%，达5.98万对。

农村地区离婚登记数量少于城市地区。2019年登记离婚的26.3%（1.57万对）来自农村地区，73.7%（4.41万对）来自城市地区。

离婚登记数量最多的地区是巴甫洛达尔州，最少的地区是突厥斯坦州。

2019年首次登记离婚的平均年龄：男性为37.9岁，女性为34.8岁。

无子女夫妻占到了离婚登记案例的多数，约40.3%。有一个孩子的占30%，两个或以上的占29.7%。

在离婚案例中，年限在5~9年内的最多，占27.7%；其次是2~4年内的，占21.7%。10~14年的占16.6%，20年以上占13.7%，15~19年占8.2%，1年的占7.5%，少于1年的占4.6%。

【编译：木合塔尔·木拉提】