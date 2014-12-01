阿斯塔纳市学生活动中心将新建1400平米的高新技术成果展示区（组图）

哈通社阿斯塔纳12月1日电，在首任总统日来临之际，哈通社记者就阿斯塔纳市学生活动中心目前的工作情况和未来工作计划采访了该活动中心临时负责人柯姆巴特•叶尔盖巴耶娃。

记者：请介绍一下中心概况和中心的教学情况。

叶尔盖巴耶娃：活动中心于2011年投入使用，是在纳扎尔巴耶夫总统亲自关怀下建成的。总统目光远大，重视教育工作，投入巨资为国家的栋梁和未来创造了一流的学习和生活环境。目前，共有9304名学生在本中心学习。其中的贫困生、残疾学生享受免费教育。

中心设有实验室、Web3D技术、天文馆、传媒中心、体育馆、游泳馆、滑冰场等设施，学生可在这里从事各种科学研究和体育活动。 中心还成为外国人经常参观的场所，他们对这里的先进设施惊叹不已，他们当中一些人认为，在世界经济不景气的大环境下，哈萨克斯坦投入大量资金建设世界一流的学生活动场馆，恰恰说明哈萨克斯坦发展前景的广阔。 记者：著名教育家阿合梅特•巴依图尔森诺夫曾说过，"学校的生命力在于教师队伍，师资力量是学校的一面镜子。请谈谈中心的师资队伍建设情况？ 叶尔盖巴耶娃：中心共有169名教师，50%以上的教师具有一级或高级教师资格，20%教师具二级资格，他们当中有许多国内有名的教师、音乐人，有文化、艺术、体育、科学界知名人士。 记者：在中心学习的学生们一般对哪一类学科感兴趣？ 叶尔盖巴耶娃：他们当中体育爱好者较多，其次为舞蹈，声乐专业，近期我们还发现有越来越多的学生开始对宇宙科学和机器人感兴趣。中心一些学生与化学老师共同研制了一种香水，其成分中有我国独有植物的提取物，还有学生发明了造纸和人造蜂蜜的环保生产技术。 机器人组装研发团体还与一些外国研发机构加强了合作关系，如，与白俄罗斯和韩国，双方都有建立共同研究中心的计划。 记者：请谈谈中心今后的工作目标？ 叶尔盖巴耶娃：2015年年初，我们计划实施"虚拟的科学世界"，通过虚拟技术，中心学生和来访者能够实现足不出户遨游世界各地的梦想。另外，在总统的亲切关怀下，学生活动中心将新建高新技术成果展示区，面积为1400平方米。我想，届时来我中心的参观者会络绎不绝。 记者：谢谢！（编译：林海）