阿斯塔纳市学生活动中心将新建1400平米的高新技术成果展示区（组图）
记者：请介绍一下中心概况和中心的教学情况。
叶尔盖巴耶娃：活动中心于2011年投入使用，是在纳扎尔巴耶夫总统亲自关怀下建成的。总统目光远大，重视教育工作，投入巨资为国家的栋梁和未来创造了一流的学习和生活环境。目前，共有9304名学生在本中心学习。其中的贫困生、残疾学生享受免费教育。
中心设有实验室、Web3D技术、天文馆、传媒中心、体育馆、游泳馆、滑冰场等设施，学生可在这里从事各种科学研究和体育活动。 中心还成为外国人经常参观的场所，他们对这里的先进设施惊叹不已，他们当中一些人认为，在世界经济不景气的大环境下，哈萨克斯坦投入大量资金建设世界一流的学生活动场馆，恰恰说明哈萨克斯坦发展前景的广阔。 记者：著名教育家阿合梅特•巴依图尔森诺夫曾说过，"学校的生命力在于教师队伍，师资力量是学校的一面镜子。请谈谈中心的师资队伍建设情况？ 叶尔盖巴耶娃：中心共有169名教师，50%以上的教师具有一级或高级教师资格，20%教师具二级资格，他们当中有许多国内有名的教师、音乐人，有文化、艺术、体育、科学界知名人士。 记者：在中心学习的学生们一般对哪一类学科感兴趣？ 叶尔盖巴耶娃：他们当中体育爱好者较多，其次为舞蹈，声乐专业，近期我们还发现有越来越多的学生开始对宇宙科学和机器人感兴趣。中心一些学生与化学老师共同研制了一种香水，其成分中有我国独有植物的提取物，还有学生发明了造纸和人造蜂蜜的环保生产技术。 机器人组装研发团体还与一些外国研发机构加强了合作关系，如，与白俄罗斯和韩国，双方都有建立共同研究中心的计划。 记者：请谈谈中心今后的工作目标？ 叶尔盖巴耶娃：2015年年初，我们计划实施"虚拟的科学世界"，通过虚拟技术，中心学生和来访者能够实现足不出户遨游世界各地的梦想。另外，在总统的亲切关怀下，学生活动中心将新建高新技术成果展示区，面积为1400平方米。我想，届时来我中心的参观者会络绎不绝。 记者：谢谢！（编译：林海）