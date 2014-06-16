加拿大学生发明子弹头自行车 时速可达140公里

哈通社阿斯塔纳6月16日电，据参考消息网援引英国《每日邮报》网站报道，这与其说是自行车，倒不如说是火箭。

这部令人惊异的机器旨在成为世界上速度最快的人力驱动车辆。其加拿大发明者声称，只需一个人骑行，其速度就可超过每小时87英里（约合140公里）。

取名"伊塔"的这款自行车是由一个学生团队发明的。以卡梅伦•罗布森和托德•赖克特为首的该团队表示："我们AeroVelo团队的宗旨是激发公众的创造力，并通过少花力气多办事向传统设计的条条框框发起挑战。"

该团队以前曾经制造过人力驱动的直升机和固定翼飞机。他们说："每年我们都会招募以学生为主的团队对某个受到高度关注的、可启迪智慧的工程项目展开攻关。今年通过制造世界最高效的自行车‘伊塔'，我们将打破时速83.1英里的人力驱动速度纪录。"

他们声称，这辆自行车将能达到类似汽车的速度。他们说："我们的人力引擎最多可生成1马力的动力，这不到普通汽车的1%，但创新的工程设计将使我们的自行车可以取得汽车在公路上的行驶速度。一切的关键在于效率，这实际上就是这辆自行车取名‘伊塔'的原因。‘伊塔'是工程学上通常用来代表效率的希腊字母的读音。"

该团队说："通过优化车身，比如使轮廓变得流畅而不产生巨大的分离涡流，我们能够使空气动力阻力减少到原来的1/20。我们在空气动力学、机械效率和骑行阻力方面的逐步提升将使该自行车的速度有可能超过每小时87英里。"