劳动和社会保障部：将为农村地区分配140亿坚戈贷款

哈通社/阿斯塔纳/3月13日--劳动和社会保障部部长玛蒂娜•阿布勒哈斯莫娃在今日举行的政府会议上，就在总统的第四项社会举措框架内如何分配小额信贷领域的200亿坚戈进行了介绍。

"这一举措对农村创业发展非常重要。我们建议将200亿坚戈的140亿坚戈分配到农村地区，其中100亿坚戈用于发展围绕农业生产者的合作项目。这也确保了贷款人的产品销售额。而其余60亿坚戈计划用于城市和单一工业城镇。"阿布勒哈斯莫娃介绍道。



同时，为确保这笔资金的及时利用和规划，国家项目管理人员与地方行政部门联合强调，需要在今年3月15日之前向财政部提交具体申请。与此同时，农村和小城镇的小额信贷项目将由农业部，城市和单一工业城镇将由国家经济部管理。



阿布勒哈斯莫娃说："目前，小额信贷的发展在‘有效就业和大众创业发展‘的框架内进行实施。这是发展大众创业的最有效机制。2018年的共和国预算向小额信贷领域拨款420亿坚戈，其中，310亿坚戈将用于农村，110亿坚戈用于城市和单一工业城镇。再加上总统下令为小额贷款额外分配200亿坚戈的资金，因此，今年小额贷款的金额将达到620亿美元。"



值得一提的是，劳动和社会保障部会同国家经济部、农业部、财政部和地方行政部门一起制定实施关于扩大小额贷款发放的第四项社会举措的具体机制。



【编译：达娜】