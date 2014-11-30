乔布斯去世后仍获颁141项专利

哈通社阿斯塔纳11月30日电，据新浪科技 援引《麻省理工技术评论》称，尽管苹果公司联合创始人史蒂夫•乔布斯过世已三年有余，但直到今天仍陆续有新的专利归于他名下。

《麻省理工技术评论》指出，截至目前已被授予乔布斯的专利总数共有458项，其中近三分之一都是在他于2011年10月去世后授予的，即141项，这一数字比大多数发明家穷尽一生所能获得的专利数量还要多。《麻省理工技术评论》称，乔布斯的专利文件记录了苹果公司一路走来的历史。

乔布斯生前在1980年了提交了首份专利申请，该专利在1983年获批。这项专利的名称是"个人电脑"，其所涵盖的内容后来成为了一种家喻户晓的产品设计。而在最新授予的专利中，有一项是苹果公司第五大道旗舰专卖店标志性的玻璃立方设计，该专利是在今年8月颁发的。 更令人意外的是，时至今日仍有新专利是以乔布斯为发明者的名义而提交申请的。

《麻省理工技术评论》写道："(这些专利中)有一些提供了窥见其个人兴趣的窗口，比如说260英尺长的超级游艇Venus，这艘游艇是由他委托生产和帮助设计的。而在今年3月，科德角公司Savant Systems还在一项专利申请中将乔布斯列为带头发明人，该专利涵盖了一种想法，即使用iPad等平板电脑来操纵一艘海船。"

尽管乔布斯如此多产，但专利博客FOSS Patents撰稿人佛罗莱恩•穆勒仍旧认为，他是否能算是历史上最伟大的发明家之一尚存争议，原因是其名下的许多专利都与设计而非技术有关。

《Haunted Empire, Apple After Steve Jobs》(《闹鬼的帝国：史蒂夫•乔布斯身后的苹果公司》，该书被苹果公司CEO蒂姆•库克批评为"无稽之谈")一书作者岩谷尤加利也指出，在很多专利申请中，乔布斯的名字都经常是跟其他数十名发明人列在一起的。但iPad用户界面的开发者蒂姆•瓦斯寇则指出，乔布斯对这些专利所作出的反馈、评论和建议"令他值得被列名为专利发明人之一"。

最近，环球影业已从索尼影业手中接过了乔布斯传记电影的拍摄权。早前有报道称莱昂纳多•迪卡普里奥将会出演乔布斯，随后又有传闻称是克里斯蒂安•贝尔，但现在看来预计将由迈克尔•法斯宾德担纲主演，并由娜塔莉•波特曼出演乔布斯的女儿丽萨•布伦南-乔布斯。