北哈州有142人被蜱虫咬伤 专家建议居民接种疫苗防病

哈通社/彼得罗巴甫尔/5月22日 – 北哈州截至目前已有142人被蜱虫咬伤，其中50人为14岁以下少年儿童。

据北哈州商品和服务质量监督管理局新闻处消息，今年因蜱虫叮咬致伤的北哈州居民人数与去年同期相比下降了8%。因蜱虫叮咬而就医的人员中，未发现有人患有蜱传脑炎。

医学专家介绍称，蜱虫叮咬不会危及人的生命，但这种害虫的毒液及其携带的病毒有几率会导致被叮咬者感染蜱传脑炎。

为了减少蜱虫的危害，预防相关疾病的传播，北哈州每年都会定期进行防疫除虫作业。

2020年为防疫工作从预算中拨款400万坚戈，用于在1051公顷的区域进行除虫作业。目前已完成420公顷区域的除虫。

有关部门表示，除虫期间喷洒的农药不仅对蜱虫，对蚊子等害虫也将起到有效的杀灭作用。

除虫区域主要位于夏季人群聚集较多的夏令营、公园等区域。

医学专家称，蜱虫活跃的时期将持续到每年的7月。因此，建议居民在野外活动期间穿着能够避免暴露身体过多皮肤的服装。

此外，还应该接种能够预防蜱虫传播的疾病的疫苗。

当地目前正在推广3阶段接种模式的疫苗，第一和第二阶段之间的接种间隔期为5~7个月，而第二和第三阶段的间隔期为12个月。