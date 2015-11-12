阿里巴巴“双十一”交易额再创新高 达143亿美元

哈通社阿斯塔纳11月12日电 据《华尔街日报》12日报道，阿里巴巴集团周三公布，中国"双十一"期间交易额高达143亿美元，进一步表明尽管经济增速放缓，但中国消费者抗压能力很强。

阿里巴巴于周四早间公布，今年"双十一"交易额较去年增长54%，高于很多分析师的预期。

分析师们称，商品交易总额(GMV)的这一增长势头表明阿里巴巴有望达到分析师给出的预期，此前分析师预计今年"双十一"全天阿里巴巴的商品交易总额将达到或超过130亿美元。

"双十一"凌晨时分交易额激增。阿里巴巴称，"双十一"仅前90分钟，该公司国内外购物平台通过支付宝(Alipay)结算的商品总成交额就达到50亿美元。

今年，阿里巴巴将"全球化"作为"双十一"的一大主题，并强调了公司决意将"双十一"打造成全球购物狂欢节的雄心。阿里巴巴为展示这一雄心，在周二晚上举办了一场众星云集的综艺晚会，庆祝"双十一"购物节的启动。亚洲和中国国内的一些明星在晚会上表演了节目，丹尼尔•克雷格等好莱坞巨星也出现在晚会现场。

包括化妆品巨头雅诗兰黛公司、西班牙服装店Zara、英国奢侈品公司Burberry以及日本服装连锁店优衣库在内的多个国际品牌参与了今年的"双十一"促销。

今年的"双十一"备受关注的部份原因在于，外界希望从中了解中国经济增长减速是否对消费产生了影响。 "双十一"购物节是阿里巴巴从2009年开始举办的一项购物活动。10月份，中国公布第三季度经济增速达到全球金融危机以来的最低水平。

不过，目前消费领域的表现好于中国传统的制造和建筑部门。周三，中国公布10月份零售额增长11%，好于预期，并且高于9月份10.9%的增速。

持续了几周的售前推广活动也帮助推高了阿里巴巴的整体交易额，购物者可以在11月11日之前支付部份商品的定金，然后在11日当天完成交易。这种举措让人产生了有关推广活动很大程度上就是为了进一步提高阿里巴巴"双十一"商品交易总额的质疑。阿里巴巴表示，推广活动是在帮助卖家进行推销，而不是为了推高"双十一"那天的销售数字，此外推广活动还可以让商户对需求做出判断以便为快速发货做好准备。

今年，阿里巴巴对电子产品零售商苏宁云商股份有限公司的45亿美元投资将为这家电子商务公司提供一条以前所没有的促进销售增长的新渠道。

阿里巴巴的一位发言人称，部分苏宁门店已安装了电子显示屏，客户可以通过苏宁云商在天猫的店铺购买产品，并表示，通过这种方式完成的交易将计入阿里巴巴"双十一"商品交易总额。

电子商务公司京东表示，"双十一"获得1,000多万份订单，较上年同期增长近一倍。京东是阿里巴巴在中国的主要竞争对手。京东称，截至中午的订单量已超过去年"双十一"全天。与阿里巴巴不同，京东没有公布当天其购物网站上出售的商品总值。

另一个受到密切关注的指标是移动设备成交占比，这一指标可以衡量电子商务公司对于用户转向使用智能手机和平板电脑的适应程度。阿里巴巴周三早些时候表示，移动端交易额在总销售额中占比72%，去年这一比例为43%。京东也表示，该公司超过70%的订单是通过移动设备进行的。