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    哈萨克斯坦无症状感染者总数达14548人

    10:20, 27 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月27日--据哈国新冠疫情官方信息平台数据， 26日，哈萨克斯坦新增新冠病毒无症状感染者988人。

    截至目前，哈萨克斯坦境内无症状新冠病毒感染者总数已达14548人。

    各地区无症状感染者数量（新增）如下：

    努尔苏丹市 - 1333 (+50)

    阿拉木图市 - 1495 (+83)

    奇姆肯特市 - 1244 (+87)

    阿克莫拉州 - 480 (+52)

    阿克托别州 - 482 (+22)

    阿拉木图州 - 1062 (+89)

    阿特劳州 - 1804 (+72)

    东哈州 - 503 (+51)

    江布尔州 - 516 (+38)

    西哈州 - 940 (+102)

    卡拉干达州 - 1975 (+136)

    库斯塔奈州 - 368 (+31)

    克孜勒奥尔达州 - 429 (+13)

    曼格斯套州 - 457 (+29)

    巴甫洛达尔州 - 204 (+8)

    北哈州 - 553 (+73)

    突厥斯坦州 - 703 (+52)

    根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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