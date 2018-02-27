我国将同中国和土耳其开展145个投资项目

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克27日在阿斯塔纳举行的政府全体会议上就哈萨克斯坦与中国和土耳其之间开展的投资项目进行了介绍。

"投资和发展部同哈萨克投资国有公司联合制定出了总价达478亿美元的145个投资项目的基本清单（3.5万个工作岗位）。其中包括哈萨克斯坦-中国、哈萨克斯坦-土耳其等联合项目。哈萨克斯坦-中国合作框架下正在实施总价达277亿美元的51个投资项目，目前价值达1.4亿美元的4个项目已得到落实。此外，11个项目工程将于2018年开始进行，其中6个项目将于今年实施。2018年，在中国资本参与下，将开展5个投资项目的工程，其投资总额达6.23亿美元。" 哈斯姆别克说。



据他透露，在哈萨克斯坦与土耳其之间的《新协同》联合项目框架下，将落实总价达8.99亿美元的26个投资项目。目前其中总价达350万美元的1个投资项目已得到落实。此外，今年还将开展2个项目的工程计划。



另外，该基本清单中还包括纳扎尔巴耶夫总统在正式访问期间签署的投资项目。



投资和发展部部长表示，政府今年将实施145个项目中的15个项目工程（总价值达16亿美元），并落实总价达30亿美元的23个投资项目。投资项目基本清单中还有投资商们的个人商业计划。此外，投资和发展部还将为吸引外国投资制定出工业化地图，并特别注重考虑已停止或低负荷工作的投资项目发展问题。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】