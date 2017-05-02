印尼超级人瑞逝世 号称享寿146岁

哈通社阿斯塔纳--印度尼西亚人瑞戈多（Mbah Gotho）星期天（30日）去世，他身分证上的出生日期为1870年12月31日，享寿146岁。

不过，由于印尼在1900年才开始实施出生登记，因此无法确认1900年以前所出生的人准确年龄，但如其出生日无误，戈多就是世界上最长寿的人。



英国广播公司（BBC）报道，上月12日，戈多因健康状况恶化而被送往医院，但他只在留医六天就坚持出院。



戈多的孙子苏尔延多透露："他从医院回来之后，只吃了几口粥，喝了很少的水......只持续了几天，从那之后到去世之前，他都拒绝进食。"



戈多周一（1日）被葬在他事先买好的一块墓地。早在1992年，当时122岁的他就在自己孩子的墓区附近买了一块墓地。



戈多去年接受BBC访问时，曾透露他长寿的秘诀是保持耐心，而且他"有爱我的人照顾"，所以才得以享有长寿。



如能证明戈多年龄无误，他将大幅超越目前人类最长寿的纪录。目前的人类最长寿纪录属法国妇女卡尔芒（Jeanne Louise Calment）所有，她在1875年出生，1997年逝世，活了122岁又164天。