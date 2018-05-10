哈萨克斯坦大力士拖动148吨机车和车厢创造全国记录

哈通社/阿斯塔纳/5月10日 -- 哈萨克斯坦大力士谢尔盖·茨鲁尼科夫10日在阿斯塔纳市拖动148吨机车和车厢创造全国记录。

"挑战难度非常大。起初轻松的拖动机车，并决定尝试加上车厢。挑战最后阶段我感到头晕，手臂和腿部都失去知觉，整个人快要到无意识的状态。当然，我准备好向世界纪录发出挑战，并证明哈萨克斯坦大力士们的实力。" 茨鲁尼科夫说。



据了解，茨鲁尼科夫目前拖动了148吨重机车和车厢，而该世界记录为153吨。

茨鲁尼科夫表示，拖动机车不是主要目标，目标是承先启后，向全世界证明哈萨克斯坦大力士们的实力。



据悉，大力士茨鲁尼科夫将哈萨克著名摔跤手哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫和摔跤手乔拉克视为典范。

"为此我准备了两个月。在尝试拖动很多东西后，积累了丰富的经验。我拖动了25吨重的Kamaz、18吨重的装甲运兵车。火车是我的下一个挑战。" 茨鲁尼科夫说。



"我出生在这个神圣的土地。因此，我将这一纪录献给所有哈萨克斯坦人民以及哈萨克勇士们。我是哈萨克！虽然证件中写着白俄罗斯族，但我生长在这一赋予我力量的神圣土地。"大力士说。

【翻译：冰山】