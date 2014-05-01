墨西哥边境城市毒贩与警察枪战 造成14人死亡(图)

哈新社阿斯塔纳讯，国际在线专稿：据法新社4月30日报道，据墨西哥警方称，当地时间4月29日，墨西哥塔毛利帕斯州雷诺萨市发生多起贩毒集团和警方的武力冲突事件，造成14人死亡。

据塔毛利帕斯州协调小组的公告称，14名死者中有10名贩毒集团成员、2名警察和2名市民。另有一名小女孩受伤，但其伤情已稳定。 据了解，29日当天雷诺萨市发生的第一起枪战发生在中午时分。在一片住宅区内，几名海湾卡特尔贩毒集团成员向在当地进行巡逻的警察开枪，在这起枪击冲突中，两名警员牺牲。随后，两名市民开车经过此地，被犯罪人员的子弹击中身亡。 "海湾卡特尔"贩毒集团的活动一直令当局堪忧，本月5日到8日这三天，该集团因为三名头目被抓而发生内讧，造成28人死亡。本月18日，墨西哥一架海军直升机受到犯罪集团的袭击，但并无军人死亡，袭击者中有三人被军方毙命。 "海湾卡特尔"贩毒集团是塔毛利帕斯州最活跃的犯罪团体， 它在1990年曾是墨西哥境内最大的贩毒集团，但由于它重要的武装力量--洛斯泽塔斯集团与之分裂以及该集团重要头目被抓后，该贩毒集团的势力有所下降。