俄罗斯将拨近14亿美元建东方航天发射场

哈通社阿斯塔纳9月3日电，据透视俄罗斯网站报道，俄罗斯总统普京9月2日视察了位于阿穆尔州的"东方"航天发射场施工现场，预计2015年该发射场将进行首次发射。普京表示，至2015年计划拨款500亿卢布（约合13.7亿美元）建设俄罗斯新的"东方"航天发射场。

据俄新社报道，普京对航天发射场的视察从航天器的筹备综合体展开，其中包括组装和测试航天器。俄罗斯副总理罗戈津和俄联邦航天署署长奥斯塔片科向普京汇报了施工进展情况。同时，罗戈津指出，该设施投入运作以及开始实施航天计划的所有规划期限继续有效。

普京总统表示，2015年计划拨款500亿卢布（约合13.7亿美元）建设俄罗斯新的"东方"航天发射场。普京在航天发射场发展问题会议上说："我们向建设投入不少资金。2011年以来已经投入1000多亿卢布（约合27.4亿美元）用于这一目的。计划2015年再拨款约500亿。"

普京强调，项目发展的所有日期和阶段都应按期执行。他指出："因此重要的是避免其拨款方面的任何延误和中断。需要认真关注拨款：不应该出现任何不合理的增加。"

"东方"航天发射场的建设分为三个阶段：

第一阶段（2008年至2010年）进行了研制和勘察设计工作；

第二阶段（2011年至2015年）为航天发射场一期工程的建设和投入运作阶段，一期工程将保障科研、社会经济、两用及商用航天器的筹备和发射；

第三阶段（2016年至2018年）涉及第二期工程的建设和投产，第二期工程将保障载人航天飞船的筹备和发射。

预计"东方"航天发射场发射综合体的建设将于2015年7月完工，首次发射运载火箭也将在2015年，载人航天飞船的首发将在2018年。