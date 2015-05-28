美国在国际足联贪污调查案中对14人提起指控

哈通社阿斯塔纳5月28日电 据华尔街日报网28日报道，美国司法部周三表示，九名足球官员和另外五人在美国受到贪污指控，他们被控通过国际足球联合会(FIFA, 简称：国际足联)一个24年期项目中饱私囊。

这些被告中包括国际足联中北美洲及加勒比海地区机构负责人韦布，以及他的前任沃纳。韦布还担任国际足联执委会副主席。

长达47页的起诉书指控两届足球官员与体育营销高管共同排挤竞争对手，为自身谋取利润丰厚的合同。

检方称，美国和南美体育营销高管向国际足联官员行贿和提供回扣逾1.5亿美元，以获取国际足球赛事的媒体和营销授权。

当局表示，已有六人认罪，包括中北美洲及加勒比海足球协会(Concacaf)前秘书长布莱泽，和沃纳的儿子Daryll。

根据起诉书，这些贪污行为影响了世界杯预选赛和其他中北美洲及加勒比海足球协会赛事（包括在巴西的比赛）的相关授权。检方称，2010年世界杯主办国的甄选也受到了影响，那届世界 是在南非举办的。

应美国的要求，瑞士警方周三早上逮捕了包括韦布在内的七名足球官员。美国警员携带搜查令对中北美洲及加勒比海足球协会位于迈阿密的总部进行了搜查。

其余被捕人员包括Eduardo Li、Julio Rocha、Costas Takkas、 Eugenio Figueredo、Rafael Esquivel和 José Maria Marin。瑞士警方称，被捕人士目前暂被拘留，等待引渡。

FIFA周三还受到瑞士总检察长办公室的调查。该办公室称，已启动针对个人的刑事诉讼，这些人的罪名是管理失当，且涉嫌进行与2018和2022年世界杯申办有关的洗钱活动。2018和2022年世界杯的主办权已分别花落俄罗斯和卡塔尔。

FIFA发言人表示，调查时机也许不是最好的，但FIFA对此表示欢迎，并将全力配合有关部门的调查。