土改委员会将于14日对土地法修正案进行讨论——本周热点新闻回顾

哈通社阿斯塔纳5月13日电 根据纳扎尔巴耶夫总统近期的指示，政府成立了土地改革委员会，并将于14日对引起全国舆论争议的土地法修正案进行讨论。

5日，纳扎尔巴耶夫召开总统办公会议，要求政府尽快成立相关委员会，统筹处理与土地法相关修正案有关的各类问题，委员会由第一副总理巴赫特詹•萨金塔耶夫负责。

纳扎尔巴耶夫表示，民众不认可的法律，对于政府将毫无意义。但政府需向民众清楚地解释，土地法修正案一旦被取消，我国农业发展的前景将遭遇严重的问题。另一方面，政府需考虑民众的利益，而这些"民众"指的是真正在土地上劳作和耕种的农民，而不是在大街游行的人们。

纳扎尔巴耶夫强调，新成立的土改委员会应同政府和非政府机构一道，向公众妥善做好土地法修正案的宣传和解释工作，捋清该法案引起的各类争议问题，并向议会作出合理的解答和提供相关建议。在此之后，议会将对该法案进行重新审议。

11日，卡里姆•马西莫夫总理主持召开政府例行会议，讨论纳扎尔巴耶夫总统关于成立土地改革委员会的指示。马西莫夫表示，土地改革委员会的工作对于哈萨克斯坦民众至关重要，因此需确保土改委员会工作的公开和透明。马西莫夫指出，新成立的信息和通讯部将对及时发布土改委员会工作进展以及各地方新闻媒体的工作进行负责。

12日，马西莫夫总理签署关于成立土地改革委员会的政府令，并且确定了该委员会75位成员的具体名单。第一副总理及土改委员会主席巴赫特詹•萨金塔耶夫、农业部部长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫、信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫、祖国之光党第一副主席穆合塔尔•库勒穆哈梅特、"阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会执行主席阿布莱•梅尔扎汗梅托夫就土地改革委员会的工作计划发表了讲话。

根据政府确立的土改委员会名单，75名成员中包括参议院和马吉利斯（议会上、下院）议员代表、政府相关部门代表、各政党和农业行业协会代表、相关学者及社会人士等。（编译：塔布斯）