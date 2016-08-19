土耳其连遭袭击致14死 库尔德工人党被指与政变嫌犯协谋

哈通社阿斯塔纳8月19日电 当地时间周三晚间至周四，土耳其库尔德分裂势力针对警方和军队连续实施了三次爆炸袭击，导致至少14人死亡，220人受伤。该国总统埃尔多安和总理耶尔德勒姆表示，被指策划了上个月未遂政变的葛兰及其追随者跟袭击者是同谋。

据美联社18日报道，前两次系汽车炸弹袭击，发生在该国东部，目标是警局；第三起发生在该国东南部，一辆搭载着士兵的军队用车被炸。

当局称袭击者是来自库尔德工人党（PKK）的武装分子。上周，他们在该国东南部针对警车发动了两次爆炸袭击，导致至少8人死亡，另外几十人受伤；同期，库尔德工人党指挥官Cemil Bayi威胁要在土耳其各城市加大对警方的袭击力度。

这一连串袭击发生在土耳其仍在就7月15日未遂政变进行大清洗之际。在这次军方发动的政变中，至少有270人死亡，土耳其当局指责流亡自美国的传教士葛兰是幕后策划者，但遭到了后者的反驳。

路透社报道称，土耳其总统埃尔多安周四发表讲话，指责葛兰及其追随者与库尔德工人党共同谋划了这一连串的袭击。

"不需要预言家你也能看出来，库尔德工人党最新袭击背后有葛兰组织的势力，他们分享了信息和情报，"埃尔多安称。

第一次汽车炸弹于周三晚间击中了东部Van省的一个警局，致使一名警察和两名平民丧生，另外至少73人受伤，其中包括53位平民。

次日清晨，另一辆汽车炸弹袭击了东部Elazig城的警察总局，杀死了至少5人。官员表示，另有146人受伤，其中14人伤势严重。视频显示，现场出现了大量浓烟，汽车被掀翻，一座四层楼的窗户被炸掉。

与此同时，在东南部城市Bitlis，库尔德武装分子安置在路边的爆炸装置在一辆装甲车经过时被引爆，5名士兵被炸死，另外5名士兵受伤。官方媒体Anadolu Agency称，一位受雇于政府的民兵也在该地区与库尔德的一次冲突中死亡。

爆炸发生后，总理耶尔德勒姆赶到了伤亡最严重的Elazig。他告诉记者，库尔德工人党和葛兰组织得到了同一个"情报机关"的指挥。

"（葛兰组织）丧失了信心，把任务交给了库尔德工人党，"他说，"指挥他们的情报机关是同一个。当一方任务结束，另一方就接过责任。"

他发誓要铲除库尔德工人党，说"没有哪个恐怖组织能让这个国家屈服。"

去年，库尔德工人党与土耳其安保力量重新爆发冲突，结束了此前脆弱的停火状态。该国官方媒体Anadolu Agency称，自那至今已经有超过600名土耳其安保人员和成百上千库尔德武装分子丧生。

1984年，库尔德工人党在该国东南部宣布自治，土耳其及其盟友将库尔德工人党视为恐怖组织。