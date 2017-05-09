脱欧之际 英国新增14位亿万富翁

哈通社阿斯塔纳 -- 英国脱欧可能有利于该国富人，尤其是那些超级富豪们。

据最新一期的《星期日泰晤士报》富豪榜(Sunday Times Rich List)，英国去年新增了14位亿万富翁，使该国的亿万富翁总数达创纪录的134名。而15年前，这一人数仅为21。

《泰晤士报》称，伦敦是全球亿万富翁最多的城市，有86位。《福布斯》数据显示，纽约为82位。

该榜单的编撰者沃茨(Robert Watts)在接受《卫报》采访时说："我们很多人都在担心英国公投的结果，而许多英国富人却处变不惊，继续淡定地大把赚钱。"

英国最富裕的家庭是一对印度裔兄弟，81岁的斯里·欣杜贾(Srichand Hinduja)和77岁的戈皮·欣杜贾(Gopichand Hinduja)，二人共同拥有欣杜贾集团。他们的父亲最初于1914年在孟买创建了这个企业帝国。





目前这个集团在全球雇佣了7万多名员工，投资领域涉及油气、地产、媒体和银行等。

据《泰晤士报》估计，他们的净资产大约为162亿英镑（约合210亿美元）。目前二人住在一座俯瞰圣詹姆斯公园(St. James's Park)的价值3.9亿美元的豪宅中。

排在第二位的是乌克兰出生的美国裔商人布拉瓦特尼克(Len Blavatnik)，净资产为150.98亿英镑（约合207亿美元）。

最年轻的亿万富翁是威斯敏斯特公爵(Duke of Westminster)休·格罗夫纳（Hugh Grosvenor），现年26岁，坐拥95亿英镑（约合123亿美元）。





位居第三的也是一对兄弟，大卫·鲁宾(David Reuben)和西蒙·鲁宾(Simon Reuben)。这两兄弟出生于印度孟买，其财富大部分来自地产业，净资产为140亿英镑（约合180亿美元）。

这份年度榜单还显示，英国最富有的1000个个人和家庭现在拥有的净资产为6580亿英镑，高于去年的5750英镑。

平等基金(The Equality Trust)指出，新增的这830亿英镑可以为英国全部家庭支付两年半的能源费用，或者为食物银行（一个福利机构）的所有使用者支付56年的杂货费用。

榜单还显示，今年要成为英国最富裕1000人的门槛为1.1亿英镑，是2009年的两倍。而在1997年，拥有1500万英镑的个人财富就足以上榜。

沃茨说，今年的富豪榜更具多样性，"出现了更多的女性和少数族裔背景的人，而且所处的行业也更加多样化，从鸡蛋产商、宠物食品制造商，到私募基金巨头和对冲基金经理，无一不有。"

【编辑：木合塔尔·木拉提】