亚洲青年拳击锦标赛：哈萨克斯坦14名运动员晋级决赛

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 -- 据哈通社体育网消息，哈萨克斯坦青年拳击队14名运动员晋级在泰国首都曼谷举行的亚洲青年拳击锦标赛决赛。

根据比赛结果，代表哈萨克斯坦参加男子组比赛的玛赫穆德·萨布尔汗（49公斤级）、塔勒哈特·沙伊肯诺夫（64公斤级）、叶尔玛汗·沙克佩科夫（69公斤级）、努尔别克·乌拉尔拜（75公斤级）、萨根德克·托合姆巴耶夫（81公斤级）、阿伊别克·乌拉尔拜（91公斤级以下）以及达米尔·贝巴热斯（91公斤级以上）等运动员在半决赛中战胜对手晋级决赛，而贝巴热斯·杰克森（56公斤级）则获得铜牌。

女子组比赛中，詹萨娅·阿布德拉伊莫娃（51公斤级）、艾札达·伊斯拉姆哈利（54公斤级）、叶尔克詹·达吾列特詹克兹（57公斤级）、玛雅·毕赛巴耶娃（69公斤级）以及纳迪亚·拉贝茨（75公斤级）、古扎勒·萨德科娃（81公斤级以下）和迪娜·伊斯兰别科娃（81公斤级以上）。

另外，女子组中阿尼勒·库达伊别尔艮（48公斤级）、玛丽亚·格拉德科娃（60公斤级）以及朱勒德孜·托伊科娃（64公斤级）等运动员摘得铜牌。

【翻译：冰山】