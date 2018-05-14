欧亚经济联盟成员国元首将于14日在索契聚首

哈通社/索契/4月14日 - 纳扎尔巴耶夫总统将出席今天于俄罗斯索契举行的欧亚经济联盟最高理事会会议。

据悉，俄罗斯总统普京、白俄罗斯卢卡申科、吉尔吉斯总统吉恩别科夫和亚美尼亚总理帕希尼扬将参加今天的会议，摩尔多瓦总统多东将作为贵宾列席。



值得一提的是，这是欧亚经济联盟2018年成员国国家元首之间的首次会议。



会议将讨论欧亚经济联盟框架下多边合作的各个方面、联盟组织架构和人员政策以及今年的主要工作任务等。



据哈萨克斯坦国家经济部副部长达娜•朱尼索娃透露，本次会议议程计划对15个问题进行讨论，其中2个问题将在小范围会谈中予以讨论。



其中最重要的议题之一，是欧亚经济联盟与第三方国家、国际组织或国际一体化组织之间国际协议的签署。会议将明确联盟与第三方国家间协议的签署、终止和协议失效有关的制度规范，并确定协议签署方的相关职责。



会议将根据2017年4月14日欧亚经济联盟最高理事会比什凯克会议的结果，讨论并确立欧亚经济联盟观察员国家地位。



此次会议期间，将签署两份有关吉尔吉斯加入欧亚经济联盟协议的修正性文件。相关文件与海关规范有关。



此外，会议还将总结亚美尼亚和吉尔吉斯入盟2年来的情况。



【编译：木合塔尔·木拉提】