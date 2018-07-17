一带一路五周年：纳扎尔巴耶夫与习近平的14次会晤

哈通社/北京/7月17日 - 据哈通社驻中国记者萨德克•阿克加诺夫报道，中国著名的英文报刊《Global Times》近日发布了一则信息图表，对中国国家主席习近平与哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在最近五年间的会晤情况进行了梳理。

《Global Times》在报道中称，"从2013年开始，中国国家主席习近平与哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫之间共进行了14次会晤。正是在5年前他对哈萨克斯坦的访问期间，习首次提出了其对‘丝绸之路经济带'的构想。"

在《Global Times》整理发布的信息图表当中，显示了两国领导人历次会面的时间、地点与重要活动。

这14次会晤分别为：2013年4月6日（博鳌亚洲论坛）、2013年9月7日（习近平访问哈萨克斯坦）、2014年3月23日（核安全峰会，海牙）、2014年5月19日（纳扎尔巴耶夫访华）、2014年9月12日（上合峰会，杜尚别）、2015年5月7日（习近平访哈）、2015年7月（上合峰会，乌法）、2015年8月31日（纳扎尔巴耶夫访华）、2016年3月（核安全峰会，华盛顿）、2016年6月24日（上合峰会，塔什干）、2016年9月2日（纳扎尔巴耶夫访华）、2017年5月14日（"一带一路"高峰论坛）、2017年6月8日（习近平访问哈萨克斯坦）、2018年6月7日（纳扎尔巴耶夫访华，上合青岛峰会）。

值得一提的是，在2018年9月，将迎来中国"一带一路"倡议提出五周年。

【编译：木合塔尔·木拉提】