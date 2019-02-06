俄罗斯境内有14种语言消亡

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 - 最近的一半个世纪当中，俄罗斯境内共有14种语言消亡。

据塔斯社消息，在日前于俄罗斯举行的国际"俄罗斯原住民语言年"开幕式新闻发布会上，俄联邦民族事务署署长伊戈尔•巴里诺夫表示，小语种衰亡的国际趋势也同样影响着俄罗斯。



"根据我国人类学家的统计，近150年里，俄罗斯境内有14中语言消失。"他说。



联合国大会宣布2019年为国际土著语言年以提高全球对土著语言面临的重大风险的关注，及其对可持续发展、和解、善政与和平建设的重要性的认识。



2019年的庆祝活动将通过加强土著语言使用者和有关土著人民组织的能力，来提升土著语言的能见度和促进其使用，并帮助改善土著人民的生活。

活动启动仪式于1月28日在教科文组织巴黎总部举行。



语言在人们的日常生活中发挥着至关重要的作用，它不仅是交流、教育、社会融合和发展的工具，而且还是每个人独特的身份、文化历史、传统和记忆的储存库。然而，尽管具有巨大价值，世界各地的语言仍然在以惊人的速度消失。



为此，联合国将2019年定为土著语言年，意在提高人们对这些语言的认识。此举的目的，不仅是为了让这些语言的使用者从中受益，同时也是为了帮助其他人认识到这些语言为丰富世界文化多样性所作出的重要贡献。



【编译：木合塔尔·木拉提】