委内瑞拉、波兰和苏丹等14国新当选联合国人权理事会成员国

哈通社/努尔苏丹/10月18日 -- 据联合国新闻，联合国人权理事会17日以无记名投票方式选举产生了14个新成员国。

联合国人权理事会目前有47个成员国，负责推动和保护全球各地的人权。理事会有权派出事实调查团，并针对具体情势设立调查委员会。

人权理事会每年对联合国成员国的人权记录进行三次审议，这一独特的程序旨在为各国提供机会呈述它们为了推进人权采取的措施、做出的努力。这就是所谓的普遍定期审议。

哥斯达黎加、伊拉克和摩尔多瓦落选

对于来自亚太地区、东欧、拉丁美洲和加勒比地区的国家来说，获得人权理事会席位的竞争激烈，因为候选国数目多于需要填补的席位数。

哥斯达黎加10月3日决定参与选举，意味着有三个国家竞争拉丁美洲和加勒比国家的两个席位。最终，委内瑞拉和巴西赢得了这两个席位。

亚太地区有五个国家参加了选举：印度尼西亚、伊拉克、日本、马绍尔群岛和韩国，它们要竞选为该地区预留的四个席位。伊拉克最终落选。

东欧地区有三个国家争夺两个席位。亚美尼亚和波兰最后胜出，摩尔多瓦落选。

非洲地区的四个候选国家获得了全部四个预留席位。它们是：利比亚、毛里塔尼亚、纳米比亚和苏丹。西欧地区两个候选国家，德国和荷兰，也获得了两个西欧预留席位。

卸任国家

新选举的成员国任期为三年，并将于明年1月1日正式成为人权理事会成员国。由于人权理事会每一任期的成员国只有47个，因此必须有同样数量的国家退出。

非洲卸任的国家包括埃及、卢旺达、南非和突尼斯；亚太地区卸任的国家包括中国、伊拉克、日本和沙特阿拉伯；东欧卸任的国家包括克罗地亚和匈牙利；西欧和其他地区卸任的国家是冰岛和英国。对于拉丁美洲和加勒比地区来说，委内瑞拉将取代古巴的席位；巴西即将结束任期，此次再次当选将使其再获得三年任期。根据理事会规定，各国可以连续两次当选理事会成员国。