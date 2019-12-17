哈萨克斯坦外长出席第14届亚欧外长会议

哈通社/马德里/12月17日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德16日在马德里出席了“亚洲-欧洲”论坛参与国第14届外交部长会议。

消息称，51个亚洲和欧洲国家，以及欧盟和东南亚国家联盟外交部领导出席了会议。

外长特列吾别尔德在全体会议上就哈萨克斯坦多边外交政策主要方向进行了介绍，并谈及了托卡耶夫总统的国家政策，以及哈萨克斯坦正在落实的“光明大道”国家规划和“一带一路”倡议框架下的基础设施建设成果。

外长指出，哈萨克斯坦成功举办了2017年世博会，并注重关注了“绿色科技”和“绿色经济”发展。他还邀请各国积极利用阿斯塔纳国际金融中心、阿斯塔纳枢纽国际IT初创科技园和纳扎尔巴耶夫大学等哈萨克斯坦倡议的潜力。

会议上，各国代表就国际政治、核不扩散、网络安全、叙利亚和阿富汗局势，以及气候问题交换了意见。

根据会议结果，会议通过了第14届亚欧外长会议主席声明。声明强调，亚欧会议各成员国加强团结合作，致力于维护多边主义，携手应对全球性挑战，促进亚欧两大洲互联互通，同时提出提升亚欧合作层次的方向。

声明还指出，明年6月份在努尔苏丹召开的第12届世贸组织部长级会议将为加强全球贸易体系带来有效成果。

据悉，“亚洲-欧洲”论坛（又称亚欧会议/Asia-Europe Meeting，简称ASEM）成立于1996年，是亚洲和欧洲间重要的跨区域政府间论坛，旨在通过政治对话、经济合作和社会文化交流，增进了解，加强互信，推动建立亚欧新型、全面伙伴关系。首届亚欧首脑会议1996年在泰国曼谷举行，来自亚、欧两大洲的25国和欧盟委员会的领导人出席。

亚欧会议活动机制包括首脑会议、外长会议以及其他部长级会议等，日常工作通过高官会进行沟通协调。亚欧外长会议负责亚欧会议活动的整体协调和政策规划，通过有关指导性文件并批准新倡议。外长会议每两年举行一次，与首脑会议错年举行，迄今已举办13届。第十三届外长会议于2017年11月在缅甸内比都举行。

【编译：小穆】