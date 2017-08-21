我国将有15名运动员出战2017室内亚运会
18:20, 21 八月份 2017
哈通社/阿斯塔纳/8月21日 --第二届亚洲室内运动会将于2017年9月17-24日在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。
据哈萨克斯坦田联官网显示，15名田径运动员将代表我国出战2017市内亚运会。其中包括我国三级跳远运动员奥尔加•雷帕科娃、维多利亚•兹娅普金娜、奥尔加•萨夫罗诺娃、伊万•伊万诺夫等运动员。
具体名单如下：
男子组
1.弗拉迪斯拉夫•格里戈里耶夫（卡拉干达州）60米和4 х 400米接力赛
2.米哈伊尔•利特温（北哈州）400米和4 х 400米接力赛
3. 伊戈尔•孔德拉特耶夫（巴普洛达尔州）400米和4 х 400米接力赛
4. 谢尔盖•扎伊科夫（巴普洛达尔州）800米和4 х 400米接力赛
5. 罗曼•洛史卡尔耶夫（阿拉木图）跳高
6.谢尔盖•格里戈里耶夫（阿拉木图）撑杆跳
7.伊万•伊万诺夫（阿拉木图）铅球
女子组
1.奥尔加•雷帕科娃（东哈州）跳远和三级跳
2.玛丽亚•奥夫钦尼科娃（卡拉干达州）三级跳
3.伊莲娜•埃克托娃（北哈州）跳远
4.维多利亚•贾布金娜（阿拉木图）60米和4 х 400米接力赛
5.奥尔加•萨夫罗诺娃（巴普洛达尔州）60米和4 х 400米接力赛
6.梅尔金•伊姗古里耶娃（阿拉木图）800米和4 х 400米接力赛
7.叶琳娜•梅黑娜（东哈州）400米和4 х 400米接力赛
8. 阿纳斯塔西亚•维诺格拉多瓦（阿拉木图）60米障碍赛跑
【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】