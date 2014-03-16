伊拉克首都15日发生5起汽车炸弹袭击 致53人伤亡

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道， 伊拉克警方15日说，伊首都巴格达当晚接连发生5起汽车炸弹袭击，造成至少8人死亡、45人受伤。

一名伊拉克警方消息人士告诉新华社记者，15日晚上，巴格达南部阿明区的一个市场发生一起汽车炸弹袭击，造成至少3人死亡、10人受伤；西南部的阿米勒区发生一起汽车炸弹袭击，造成2人死亡、7人受伤；在北部舒拉区发生的汽车炸弹袭击造成至少一人死亡、13人受伤。 此外，巴格达东北部的萨德尔城和北部的开罗区也分别发生了汽车炸弹袭击，共造成2人死亡、15人受伤。 当天早些时候，伊拉克西部安巴尔省、北部萨拉赫丁省以及东部迪亚拉省也发生了多起恐怖暴力袭击，共造成至少9人死亡、8人受伤，他们大多是伊安全部队人员。 目前尚无任何组织或个人宣称制造了这些袭击事件。 自去年年初以来，伊拉克恐怖活动和暴力袭击事件频繁发生，安全形势严峻。根据联合国伊拉克援助团发表的公报，2013年伊拉克发生的各种恐怖袭击和暴力冲突共导致8868人死亡，其中7818人是平民，另有超过1．8万人受伤，为近年来最多。而首都巴格达所在的巴格达省是伤亡人数最多的省份，成为恐怖暴力袭击的重灾区。