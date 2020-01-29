新型冠状病毒疫情：全球15国总计报告6062例确诊病例

哈通社/北京/1月29日 -- 中国爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情仍在加剧。最新消息显示确诊感染人数已达5974例，死亡病例132例。

据中国国家卫生健康委员会通报，1 月 28 日 0-24 时，31 个省（区、市）报告新增确诊病例 1459 例，新增重症病例 263 例，新增死亡病例 26 例（湖北省 25 例、河南省 1 例），新增治愈出院病例 43 例，新增疑似病例 3248 例（包括西藏 1 例）。

截至1月28日24时，收到31个省（区、市）累计报告确诊病例5974例，现有重症病例1239例，累计死亡病例132例，累计治愈出院103例。

现有疑似病例9239例。

目前累计追踪到密切接触者65537人，当日解除医学观察1604人，现有59990人正在接受医学观察。

累计收到港澳台地区通报确诊病例：香港特别行政区8例，澳门特别行政区7例，台湾地区8例。

除中国以外，已有14个国家出现确诊病例。当中属泰国的情况最为严重，至今共出现14起。

新加坡、马来西亚和日本目前也分别出现7起确诊病例，美国、澳大利亚、韩国、法国、德国、加拿大、越南、柬埔寨、斯里兰卡和尼泊尔也都出现病例。

截至目前，全球武汉肺炎的确诊病例目前总计达6062例。

【编辑：木合塔尔·木拉提】