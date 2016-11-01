意大利强烈地震造成15000人无家可归

据BBC消息，意大利国民救助机构发布数据说，自上世纪80年代以来最大规模的地震已导致至少15000人无家可归。

尽管没人在周日的地震中丧生，但那场地震造成20人受伤，并且诺恰尔本地和附近地区遭到严重破坏。

这个位于意大利中部的地区在8月份曾爆发6.6级地震，造成大约300人丧生。

据信意大利总理伦齐将召开内阁会议，商讨如何紧急救灾重建。

伦齐说，地震让意大利的灵魂都心神不安。

他补充说，最近强烈地震没有造成人员死亡，令他"极度宽慰"。

此次地震发生在周日上午。地震摧毁建筑，并使这个位于意大利中部山区的多个镇子和村落里的建筑结构遭到毁坏。





地震导致当地路面出现巨大裂痕



目前很多受灾民众住在亲戚或朋友家，但意大利国民救助机构表示，他们正在向这15000人提供救助，其中有10000人可以住在帐篷、或临时改造的体育馆内。

据报有数千受灾民众晚上在私家车内或盖着帆布过夜。

亚得里亚海岸沿线的酒店目前收留了大约4000受灾民众。

意大利首都罗马在此次地震中有明显震感，而罗马距离靠近诺恰尔这个历史小镇的震中还有100公里。

此次地震导致罗马市内的地铁周日停运，20世纪早期修建的庞蒂玛兹尼大桥由于出现裂缝而临时关闭。四座罗马教皇教堂之一的圣保罗大教堂的正面顶部，也能用肉眼明显看到裂缝。



很多当地建筑在地震中遭受灭顶之灾



在遭受地震的诺恰尔地区，当地民众宁愿申请住帐篷，也不愿意搬出这座镇子，还有的民众选择继续住在家里。

和自己八岁女儿目前暂住在一部厢式货车里的当地居民伯尔德里尼说："你问我是不是愿意继续留在这儿？这里现在已经没有学校、没有教堂、甚至没有警察局了。这儿什么都没有了。"

当地中世纪修建的圣本笃教堂连同这座古老小镇的很多历史建筑，都被这次地震摧毁了。



罗马的圣保罗大教堂也能看到出现裂痕





发生地震的诺恰尔地区的很多历史建筑变成瓦砾



在接受8月份地震的教训后，意大利曾于上周对中部地区的危房进行了人员疏散，或许也减小了此次地震带来的人员伤亡。

意大利官员说，他们在周日从特伦蒂诺小镇的瓦砾里救出了3名幸存者。

美国地震监测机构监测到的此次意大利地震的6.6震级，远高于8月份、和上周两次的5.5级和6.1级。

意大利中部近年来成为地震高发地区。

编辑：小穆