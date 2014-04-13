谷歌眼镜正式接受网购 售价1500美元

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网消息， 谷歌公司10日宣布，将于4月15日开放谷歌眼镜网上订购，售价1500美元，仅限一天。

谷歌在其谷歌眼镜主页宣布，将于美国东部时间4月15日早上9点正式开放网上订购，订购时间仅限当日有效。谷歌眼镜售价1500美元，目前有灰色、橙色、黑色、白色和淡蓝色五种颜色可选。想要购买的消费者需要有一个美国本土的邮寄地址和信用卡，并且年满18岁，每个消费者限购一副。 这是谷歌眼镜第一次对公众开放购买。谷歌称一直在尝试用不同方式扩大谷歌眼镜探索者计划，来改进谷歌眼镜。 通过谷歌眼镜主页的参数可知，这次对外发售的眼镜的分辨率为640×360，显示效果相当于从2.4米远处观看25英寸的屏幕。相机的像素则为500万，可录制720P的视频存储在内建的16G的闪存里或上载到谷歌云盘。眼镜将采用安卓4.0.3系统，支持Wi-Fi-802.11b/g和蓝牙连接，通过Micro USB接口充电，正常使用下电池可续航一天。 谷歌眼镜的佩戴者可以如戴着普通眼镜一样走路、写字，处理日常事务。当想上网时，仅需头部轻晃一下即可。谷歌眼镜还可接打电话、收发邮件、查询地图、使用第三方APP应用等。