纳扎尔巴耶夫强硬表态被疑回应普京：哈国有1500年历史

哈通社阿斯塔纳电，据环球网报道，"纳扎尔巴耶夫做了一件独一无二的事--在从来不曾有过国家的土地上建立起了一个国家"--俄罗斯总统普京8月29日的这番话被认为是"质疑"哈萨克斯坦的独立性，并引来了"回应"。据哈萨克斯坦媒体31日报道，纳扎尔巴耶夫日前在首都阿斯塔纳接受"哈巴尔"电视台采访时强调，哈萨克斯坦决不会加入任何威胁本国独立性的组织。他说："如果《欧亚经济联盟条约》中规定的条款没有得到执行，那么哈萨克斯坦完全有权力退出欧亚经济联盟。这一点我之前也说过，现在再说一次。"《欧亚经济联盟条约》由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦签署。



俄新网8月31日发文认为，纳扎尔巴耶夫此番表态是在回应普京关于哈萨克斯坦国家性的言论。普京日前在参加"谢利格尔"青年论坛时指出，纳扎尔巴耶夫做成了一件独一无二的事--在从来不曾有过国家的土地上建立起了国家，"从这个意义上讲，他对于前苏联地区国家性来说是个独一无二的人物"。19世纪，哈萨克全境被俄罗斯帝国吞并。1936年，哈萨克苏维埃社会主义共和国加入苏联。1991年苏联解体前，哈萨克斯坦宣布独立。纳扎尔巴耶夫是哈独立以来的唯一一位总统。

"莫斯科回声"电台8月31日报道称，哈萨克斯坦居民认为，普京对哈国的看法有些类似于乌克兰模式，哈萨克斯坦国已有1500多年历史，建议"送普京一本历史教科书"作为回应。

今年5月29日，俄、白、哈签署《欧亚经济联盟条约》。该条约将从2015年1月1日起生效。哈萨克斯坦对于欧亚一体化态度一直比较谨慎，纳扎尔巴耶夫在各个场合多次表示，推进一体化必须建立在各成员国平等、协商一致的基础上，前提是保障各成员国的独立和主权不受侵犯。