电影《刺杀金正恩》网上票房超过1500万美元

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网报道，近期由索尼电影公司制作的电影《刺杀金正恩》(The Interview)备受争议，自本月受到黑客威胁恐吓后转网上发布，目前成为网上最火的电影。

《刺杀金正恩》(The Interview)目前在网上创造了超过1500万美元的票房收入，并且下载量超过200万次。

影片剧情纯属虚构，讲述的是"一名美国人刺杀朝鲜领导人金正恩"的阴谋故事。影片在制作之初就一度被叫停。

此前，一名自称是"和平守护者"的黑客泄露了包括电影剧本、机密邮件和演员工资等机密信息，以此威胁索尼。索尼受到威胁后取消该电影在影院上映。

美国联邦调查局(FBI)随后表示，黑客攻击调查的矛头指向朝鲜，尽管朝鲜方面否认参与此事，但是其对黑客的描述是"正义行为"。

索尼公司28日发表声明说， 这部电影在美国和加拿大目前可以通过谷歌服务器在YouTube、Play、微软的Xbox视频和其专用网站进行观看，票价为5.99美元，高清版本14.99美元。

索尼取消影片上映的举动饱受非议，美国总统奥巴马表示，这意味着"言论自由受到威胁"。