乌克兰为防天然气断供向俄支付1500万美元预付款

哈通社阿斯塔纳2月27日电，据俄新社消息，俄罗斯能源部长亚历山大•诺瓦克今日表示，乌克兰国有油气公司已将向俄罗斯天然气工业股份公司转入了1500万美元的款项，以避免俄方中断向基辅和欧洲的天然气供应。

诺瓦克称，"我们知道，俄罗斯天然气工业公司的数据显示，乌克兰已经向俄方转入1500万美元，但是这些钱尚未达到俄罗斯天然气工业公司手上。" 由于乌克兰拖欠俄罗斯天然气债务，俄方于2014年6月切断了对乌天然气供应。2014年10月30日，俄乌双方在布鲁塞尔就冬季输气过渡方案达成协议，乌方从12月9日起恢复从俄罗斯进口天然气。 俄总统普京日前表示，目前乌克兰向俄罗斯支付的天然气预付款只能维持未来几天的供应，如果乌政府不继续支付天然气费用俄方将停止对乌供气，同时会影响到向欧洲输气。 早前有报道称，俄罗斯与乌克兰方面已经确定，将于3月2日在布鲁塞尔就天然气问题与欧盟举行三方会晤。但诺瓦克曾对媒体表示，乌方的天然气预付款只够维持到本周末，如果俄方没有收到乌克兰的天然气预付款，俄罗斯可能在与乌克兰、欧盟举行会谈前就切断供气。