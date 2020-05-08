超过1500名新冠确诊患者已经治愈出院
09:10, 08 五月 2020
哈通社/努尔苏丹/5月8日 – 哈萨克斯坦全国已有超过1500人从新冠肺炎（COVID-19）疫病当中痊愈。
据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息官方综合发布平台数据，截至5月8日0时为止，又有48名此前确诊感染新冠病毒的患者治愈出院。
新增治愈出院的人员分别位于:
努尔苏丹市 - 1,
阿拉木图市 - 32,
奇姆肯特市 - 5,
阿拉木图州 - 5,
卡拉干达州 - 1,
克孜勒奥尔达州 - 1,
东哈州 - 1,
阿特劳州 - 1,
突厥斯坦州 - 1.
统计显示，截至发稿前，哈全国境内累计治愈出院的总人数已经达到了1518人。
治愈者分布地区及数据如下:
努尔苏丹市 – 347
阿拉木图市 – 331
奇姆肯特市 – 90
阿克莫拉州 – 89
阿克托别州 – 34
阿拉木图州 – 45
阿特劳州 – 84
东哈州 – 11
江布尔州 – 55
西哈州 – 65
卡拉干达州 – 83
库斯塔奈州 – 18
克孜勒奥尔达州 – 148
曼格斯套州 – 12
巴甫洛达尔州 – 20
北哈州 – 28
突厥斯坦州 – 58
【编译：木合塔尔·木拉提】