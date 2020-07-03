哈萨克斯坦新增新冠确诊病例1501例
10:48, 03 七月份 2020
哈通社/努尔苏丹/7月3日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计总数已达4.4万例。
据哈国新冠疫情官方信息平台3日消息，截至当天10：40时，哈国较前一天10时新增 1501例 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，其中 1005例 为无症状病毒携带者。
截至7月3日，哈萨克斯坦全国累计确诊COVID-19感染者总数已达44075例。各地区新增病例数据如下（新增总数/无症状者数量）:
努尔苏丹市 - 119 / 49
阿拉木图市 - 206 / 131
奇姆肯特市 - 100 / 56
阿克莫拉州 - 46 / 36
阿克托别州 - 59 / 27
阿拉木图州 - 123 / 102
阿特劳州 - 327 / 267
东哈州 - 91 / 38
江布尔州 - 65 / 48
西哈州 - 50 / 50
卡拉干达州 - 77 / 50
库斯塔奈州 - 48 / 24
克孜勒奥尔达州 - 25 / 15
曼格斯套州 - 78 / 71
巴甫洛达尔州 - 37 / 11
北哈州 - 21 / 15
突厥斯坦州 - 29 / 15
值得一提的是，从7月1日开始，哈萨克斯坦卫生部不再对无症状感染者进行分项统计。
【编译：木合塔尔·木拉提】