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    哈萨克斯坦新增新冠确诊病例1501例

    10:48, 03 七月份 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/7月3日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计总数已达4.4万例。

    据哈国新冠疫情官方信息平台3日消息，截至当天10：40时，哈国较前一天10时新增 1501 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，其中 1005 为无症状病毒携带者。

    截至7月3日，哈萨克斯坦全国累计确诊COVID-19感染者总数已达44075

    各地区新增病例数据如下（新增总数/无症状者数量）:
    努尔苏丹市 - 119 / 49
    阿拉木图市 - 206 / 131
    奇姆肯特市 - 100 / 56
    阿克莫拉州 - 46 / 36
    阿克托别州 - 59 / 27
    阿拉木图州 - 123 / 102
    阿特劳州 - 327 / 267
    东哈州 - 91 / 38
    江布尔州 - 65 / 48
    西哈州 - 50 / 50
    卡拉干达州 - 77 / 50
    库斯塔奈州 - 48 / 24
    克孜勒奥尔达州 - 25 / 15
    曼格斯套州 - 78 / 71
    巴甫洛达尔州 - 37 / 11
    北哈州 - 21 / 15
    突厥斯坦州 - 29 / 15

    值得一提的是，从7月1日开始，哈萨克斯坦卫生部不再对无症状感染者进行分项统计。
    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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