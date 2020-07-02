哈国新增1509例新冠确诊病例 累计4.25万例
09:14, 02 七月份 2020
哈通社/努尔苏丹/7月2日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计总数已达4.25万例。
据哈国新冠疫情官方信息平台2日消息，截至当天9时，哈国较前一天10时新增 1509例 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，其中 981例 为无症状病毒携带者。
截至7月2日，哈萨克斯坦全国累计确诊COVID-19感染者总数已达42574例。
各地区新增病例数据如下（新增总数/无症状者数量）:
努尔苏丹市 - 81 / 40
阿拉木图市 - 195 / 110
奇姆肯特市 - 43 / 18
阿克莫拉州 - 52 / 42
阿克托别州 - 63 / 40
阿拉木图州 - 111 / 95
阿特劳州 - 287 / 210
东哈州 - 111 / 52
江布尔州 - 45 / 34
西哈州 - 112 / 72
卡拉干达州 - 97 / 51
库斯塔奈州 - 11 / 4
克孜勒奥尔达州 - 105 / 82
曼格斯套州 - 83 / 77
巴甫洛达尔州 - 59 / 20
北哈州 - 28 / 20
突厥斯坦州 - 26 / 14
值得一提的是，从7月1日开始，哈萨克斯坦卫生部不再对无症状感染者进行分项统计。
【编译：木合塔尔·木拉提】