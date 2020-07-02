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    哈国新增1509例新冠确诊病例 累计4.25万例

    09:14, 02 七月份 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/7月2日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计总数已达4.25万例。

    据哈国新冠疫情官方信息平台2日消息，截至当天9时，哈国较前一天10时新增 1509 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，其中 981 为无症状病毒携带者。

    截至7月2日，哈萨克斯坦全国累计确诊COVID-19感染者总数已达42574

    各地区新增病例数据如下（新增总数/无症状者数量）:
    努尔苏丹市 - 81 / 40
    阿拉木图市 - 195 / 110
    奇姆肯特市 - 43 / 18
    阿克莫拉州 - 52 / 42
    阿克托别州 - 63 / 40
    阿拉木图州 - 111 / 95
    阿特劳州 - 287 / 210
    东哈州 - 111 / 52
    江布尔州 - 45 / 34
    西哈州 - 112 / 72
    卡拉干达州 - 97 / 51
    库斯塔奈州 - 11 / 4
    克孜勒奥尔达州 - 105 / 82
    曼格斯套州 - 83 / 77
    巴甫洛达尔州 - 59 / 20
    北哈州 - 28 / 20
    突厥斯坦州 - 26 / 14


    值得一提的是，从7月1日开始，哈萨克斯坦卫生部不再对无症状感染者进行分项统计。


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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