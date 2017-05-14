中国计划向丝路基金投入150亿美元资金

哈通社北京 -- 5月14日，"一带一路"国际合作高峰论坛在中国北京开幕，中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。

习近平表示，中国将加大对"一带一路"建设资金支持，向丝绸之路基金新增资金1000亿元人民币（约150亿美元），鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币（约450亿美元）。中国国家开发银行、进出口银行将分别提供2500亿元（约375亿美元）和1300亿元（约195亿美元）等值人民币专项贷款，用于支持"一带一路"基础设施建设、产能、金融合作。



习近平说，中国将积极同"一带一路"建设参与国发展互利共赢的经贸伙伴关系，促进同各相关国家贸易和投资便利化，建设"一带一路"自由贸易网络，助力地区和世界经济增长。本届论坛期间，中国将同30多个国家签署经贸合作协议，同有关国家协商自由贸易协定。中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。



据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统及其他一些国家元首、政府首脑及联合国秘书长古特雷斯，以及来自130多个国家的约1500名各界贵宾出席"一带一路"国际合作高峰论坛，共商合作大计，共建开放平台，共享发展成果。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔】