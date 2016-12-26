哈俄元首就俄罗斯图-154飞机坠毁事故发表声明

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统与俄罗斯总统普京于25日就俄罗斯一架图-154飞机坠毁事故发表声明。

纳扎尔巴耶夫说："在此之前，我曾向普京总统就俄罗斯一架图-154飞机坠毁事故致慰问电，对遇难者表示沉痛哀悼。当然，相关调查工作目前还尚未结束，但当我得知这一消息时，深感震惊。我谨代表哈萨克斯坦国民，并以个人名义，再一次对遇难者表示沉痛的哀悼，对遇难者家属表示诚挚的慰问。我认为，新成立的委员会定会对此次事故展开深入调查，并查明事故原因。但逝去的鲜活生命无法挽回。值此俄罗斯人民悲伤的时刻，哈萨克斯坦人民坚定同俄罗斯人民站在一起。"



普京说："我向25日发生的图-154飞机坠毁事故中的遇难者表示沉痛的哀悼，并对遇难者家属表示诚挚的慰问。我向政府下达指令，专门成立委员会调查事故原因，政府将提供一切方式帮助家属抚平哀痛。该委员会将由交通部负责管理。12月26日将被定为全国哀悼日，以表达全国人民对此次事故遇难者的深切哀悼。"



据悉，应俄罗斯总统普京邀请，纳扎尔巴耶夫24日抵达圣彼得堡普尔科沃国际机场，将出席于26日召开的欧亚经济委员会最高理事会会议。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】