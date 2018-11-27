上半年中国对哈投资达156亿美元

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 -- 据Finprom.kz网站消息，2018年上半年，中国在哈萨克斯坦的投资额达到156亿美元，较去年同期增长8亿美元。

在过去的三年当中，中国对哈萨克斯坦的投资增长了6.6%。



对中国投资者而言，物流运输和仓储业是哈萨克斯坦最具吸引力的投资领域之一，2018年中国资本在该领域的投资达49亿美元。



此外，采矿、金融、建筑和制造业也是投资最为集中的几个行业。



据报道，上述五大行业占据了2018年上半年中国对哈投资总额的88.9%。



目前哈萨克斯坦与中国计划开展的合作项目总数达51个，总统资规模超过270亿美元。



两国计划在2018 - 2019年启动11个投资超过44亿美元的项目。



在"一带一路"与"光明大道"相互对接的框架下，近五年间，哈中两国启动并落实了一系列大型基础设施建设合作项目。包括位于中国的哈中连云港物流运输中心、霍尔果斯-东大门无水港、阿克套港物流枢纽、哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路交通线路、横跨哈萨克斯坦的"西欧-中国西部"交通走廊等。



值得一提的是，2018年前9个月，哈萨克斯坦和中国的相互贸易额达82亿美元。



【编译：木合塔尔·木拉提】