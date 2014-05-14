土耳其矿难惨烈 157人死75伤

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，土耳其地方官员称，西部一煤矿发生的恶性矿井瓦斯爆炸事故中死亡人数已经跃升到157，伤者75人。

事发曼尼萨省的地方长官厄尔衮（Cengiz Ergun）同时表示，最终确切死亡人数仍需等待官方确认。 事故初发时，来自当地的消息称有17人受伤，约200人被困井下。 换班时刻 最新统计称，事发时有大约580名矿工尚在井下，其中多数由于准备换班距离井口不远，得以从爆炸后的烟火中逃脱。 事发的曼尼萨省索马镇位于首都伊斯坦布尔以南约250公里处。 土耳其能源部长在接受电视访问时称，很多罹难矿工可能死于一氧化碳中毒。 矿井当局曾表示，至少仍有约二百名矿工被困井下距地面直线高度约二公里、井深约四公里的隧道中。 电路故障 大批矿工家属围聚在矿井出口处等待消息。 先前有报道称，瓦斯爆炸很可能是井下防火警报器电路故障造成的。 当地组织营救任务的关员称，井下爆炸起火后的浓烟是目前营救任务的最大障碍。 他同时表示至少有四组营救人员已经分头下井。 分析人士称，尽管土耳其的矿井安全相比发展中国家来说还不错，但是事故发生率远远高于西方已开发国家。